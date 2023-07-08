國民黨總統參選人侯友宜近日文化大學「大群館」（現改名為凱旋苑）的收租套房爭議，又引起關注。侯友宜強調，這並不是炒地皮，也不是他名下的財產，是他太太那邊的；他透露，套房幾天前已交給專業公司去管理。

侯友宜連日來被綠營嘲諷擁文化大學百間套房，是包租公，但竟要參加716大遊行訴求「居住正義」？侯友宜7日在《誰來Talk館》直播節目中回應，這是他岳父將近50年前買的土地，不是炒地皮，也不是他名下的財產，是他太太那邊的，錢也是太太那邊的，並不是他的。除了這個以外，後來蓋套房出租，20幾年前，每一筆每一筆都有收據，也有繳稅，一切都合法。而20幾年前，他只不過是個刑警，也不像現在是政治人物，就要求自己一切要合法繳稅，經過檢驗。

侯友宜接著指出，監察院在財產申報裡，把他和太太的財產講得很清楚，但現在還有人藉這個問題攻擊他、批評他。其實他講的都是事實，歡迎大家來檢驗。

針對套房的部分，侯友宜表示，幾天前已交給專業公司去經營，他們不去碰這件事情，而是用出租套房的方式，這一切也是合法的。