前台南市議長郭信良涉嫌土地重劃收賄案，遭檢調人員搜索服務處和住家等地點，法官於7日晚間裁准羈押禁見。國民黨直指全案有政治盤算，這是「司法追殺」。前立委沈富雄忍不住表示，國民黨至少不要講話、看好戲，不是很快樂的事嗎？

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，郭信良是一個狠角色，他是地方型的政治人物，就已經這麼厲害了，如果是中央型的，老早就可以選總統了。

沈富雄接著指出，郭信良夜路走多了，會遇到鬼，終於事情一件一件爆發出來。最不應該的就是，國民黨的人出來說，這是「司法追殺」。國民黨的人至少不要講話、看好戲，看他一直爆出來、看他的後續發展，不是很快樂的事嗎？現在卻講他是司法追殺，是在替誰講話？

沈富雄認為，看到台南現在所有做壞事的人，一個一個都沒人能躲開他應有的下場，不是很高興嗎？這時，民進黨立委陳亭妃就聰明了，陳亭妃姊妹跟郭信良的關係良好，但是陳亭妃只講一個「勿枉勿縱」，聰明就聰明在這一點，兩邊都幫忙講話，顧得很周全。讓他不禁說，真的是笨死了。