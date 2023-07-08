一名60多歲女子因先前感染新冠肺炎，三周來劇烈咳嗽，咳到右下胸都劇痛，照X光後發現，右下胸痛是因右邊肋骨有裂痕骨折。醫師提醒，咳太厲害除了可能導致肋骨骨折外，也可能會造成氣胸、疝氣、暈倒和尿失禁。民眾若發現自己劇咳到胸痛，要小心可能是肋骨骨折，及其衍生的嚴重疾病。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在臉書表示，上述女子邊咳邊走進診間，並表示二、三周前確診後，就開始劇咳至今，感覺右下胸很痛。X光顯示，女子的右下胸痛的原因為右邊肋骨有裂痕骨折。

他說明，咳嗽導致的肋骨骨折並不常見，咳嗽時會有力量作用在肋骨，當力量大於肋骨的彈性時，在比較脆弱的部位就有可能骨折裂開。

他表示，較易咳到肋骨骨折的族群有骨質疏鬆症、類風濕性關節炎、慢性阻塞型肺疾病、長期類固醇使用。該女子的檢查結果是因她有骨質疏鬆，導致她肋骨較脆弱。

洪暐傑提醒，咳太厲害除了可能導致肋骨骨折外，也可能會造成氣胸、疝氣、暈倒和尿失禁。其中，氣胸是空氣不正常的進入胸腔內，病人在呼吸時就會產生氣壓並壓迫肺臟，肺臟無法正常擴張就會跟胸壁分離造成肺塌陷，影響病人呼吸，有致死的可能性。

至於咳到肋骨骨折，他表示，一般而言，不需要開刀，以保守治療為主；若有肺疝氣、氣胸、橫隔膜撕裂、日常生活被影響（像是劇痛、喘太嚴重）等，就需要考慮手術處理。