美股今天收黑，儘管美國公布數據顯示企業聘僱減緩，但仍被外界認為無礙聯準會升息。

道瓊工業指數終場下跌187.38點，或0.55%，收在33734.88點。

標準普爾500指數下跌12.64點，或0.29%，收在4398.95點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌18.33點，或0.13%，收在13660.71點。

費城半導體指數上漲0.239點，或0.01%，收在3577.727點。（譯者：徐睿承）1120708

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