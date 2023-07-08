台灣人愛心無窮，各大臉書捐贈社團也因此出現「網路乞丐」，他們窩藏在愛心社團中騙取善款和物資，網友們因而逐漸對人性失去信任而不敢隨意捐贈，林姓癌症女童的父親因此得不到幫助，在慈善社團貼文希望大眾能幫忙，竟被當成詐騙集團遭圍剿，所幸臉書社團「慈善公益平台」得知此事後前往幫忙，林家才逐漸走出難關。

「小女生才11歲，現在固定化療，看到她努力的樣子真的讓人很心疼。」慈善公益平台負責人李山河表示，林姓女童家中還有一對弟妹，一家五口的生活原本幸福美滿、快樂溫馨，而女童今年初潮來襲，這原是孩子健康長大的象徵，突如其來的病痛卻讓林家難以招架。

李山河在確認林家景況後，在社團上發起募捐，為林小妹妹募得尿布和營養品等物資，希望幫助他們度過難關。（圖／翻攝李山河臉書）

李山河提到，林小妹妹初潮後身體極為不適，父母帶她去婦產科拿止痛藥服用後仍無改善，直到去大醫院做詳細的健康檢查，這才發現孩子身患肝癌，如今定期要到台北馬偕醫院接受療程，林父因此辭職專心照顧愛女，家中的經濟靠著林母在工廠的收入勉強支撐。

而龐大生計壓力讓林家幾乎喘不過氣，林父在無奈之下上網求助，希望能得到善心大眾的援手，但他為人老實、不擅言詞，貼文中僅簡單描述困境，並未附上細節或文件佐證，並表示「希望大家幫幫忙」，不明所以的網友卻一度認為他是詐騙集團而大力抨擊，林父被罵到體無完膚，被嚇得不敢再張貼求救訊息。

「是有朋友跟我講，那個爸爸好像很辛苦，我去瞭解才發現他們的困境。」李山河說，他藉著送營養品的名義前往關心林家父女，而孩子在病床上的蒼白小臉讓他相當不捨，於是立刻發文向網友募集奶粉、營養補充品和尿片等病人所需物資。

「妹妹很懂事，都會拍影片感激各位叔叔阿姨、哥哥姊姊的幫忙。」李山河提到，林小妹妹知道許多「善心人」在默默關心，看到他來總強撐病體、揚起笑容，希望他能幫忙轉達自己對大家的謝意，所幸林小妹妹在大眾的關愛下安心接受治療，他也希望有越來越多民眾伸出援手，為在角落中的弱勢族群獻上溫暖與關愛。

林小妹妹對大眾善行感激不已，還拍影片感謝「叔叔阿姨」的幫忙，並承諾會努力對抗病魔。（圖／翻攝李山河臉書）

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