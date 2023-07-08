臉書社團「慈善公益平台」照顧著上百個家庭，為弱勢民眾提供「愛心盲盒」，並為他們募捐所需的物品，許多人在該平台幫助下走出低谷，從「受助者」成為捐助者繼續幫忙大眾，而該平台負責人李山河年輕時曾誤入歧途，在親友幫助下步回正軌，更因朋友勸誡成立慈善平台，希望能回饋大眾，用自己的力量幫助更多家庭免於飢餓和苦難。

6月27日上午，記者來到位於慈善公益平台位於新北市蘆洲區的倉庫，約40坪的空間中擺滿著尿布、奶粉、乾糧和罐頭米麵，還有棉被、枕頭及嬰幼兒的玩具和衣服，從「搖籃到拐杖」可謂應有盡有，照顧對象橫跨各個年齡層，每項物資背後都藏著善心人士的愛，以及李山河浪子回頭金不換的真心。

李山河每月照顧上百個家庭，為單親媽媽或獨居老人等弱勢，準備裝有各種民生必需品的「愛心盲盒」。（圖／趙世勳攝）

「以前曾落魄過，得到很多人幫助，我站起來後想還錢，他們卻不願意收。」李山河提到，他年輕時曾誤入歧途，也曾在人生低谷中窘困潦倒，所幸身邊的好友伸出援手，而他後來選擇高雄當房仲，生活也逐漸步回正軌，有餘裕後開始想回饋好友，聯繫多人後卻接連遭拒絕，反而是希望他將這份善念延續下去。

在好友們堅持下，李山河決定對這個社會盡一份心力，他在臉書上成立「慈善公益平台」社團，接獲求助訊息後，他便會藉親送物資時去確認真實情況，倘若該弱勢民眾已超過其負擔範圍，便在社團上尋求網友幫忙。

為了讓大眾放心，李山河會清楚記錄物資是誰捐贈又將送往何處，大眾善心的流向更是公開透明，並邀請捐贈者參與送愛活動，網友們因此對他越發信任，其社團成員也從原本的數十人到現在的數千人。李山河每月為他們準備裝有民生必需品的「愛心盲盒」，還有多位昔日的受助者走出困境成為助人者，善念循環透過網路而生生不息。

李山河特別照顧貧困兒童，還曾遠赴桃園楊梅，捐贈水餃給育德兒童之家，希望讓孩子能吃得開心、健康成長。（圖／翻攝李山河臉書）

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