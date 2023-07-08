民進黨前副秘書長林飛帆因捲入性騷案包庇爭議後，6月中旬宣布退出台北市第3選區（中山、北松山）立委選戰，現在傳出民進黨中央又將以「民主大聯盟」模式，禮讓無黨籍台北市議員林亮君接棒參選，該消息讓綠營基層炸鍋；有民進黨輔選人士認為，黨中央在北市的佈局為了攫取更多中間選民的票，受「進步派」牽制影響甚大，但忽視基層聲音的結果，將導致黨員心寒不想輔選。

林飛帆宣布退選後，民進黨基層原評估該區可接棒人選，包括黨籍台北市議員陳怡君、台北市黨部主委張茂楠或民進黨性平部主任李晏榕；其中陳被視為「打柯悍將」，對民眾黨總統參選人柯文哲在北市施政有深入掌握，而2016年李也曾以社民黨籍參選該區立委，得票率12.34%。但沒想到本周卻傳出黨中央有意找「黨外」的林亮君接棒參選，而林公開受訪時也表態願意承擔，直接引爆基層怒火。

無黨籍台北市議員林亮君（前）為無黨籍立委林昶佐子弟兵，她近日表態願意與民進黨合作，投入台北市第3選區立委選戰。（圖／報系資料照）

「找一個本屆議員選舉吊車尾撈上的林亮君，黨中央操盤手腦子有問題！」一名民進黨北市樁腳怒斥，大安區放給社民黨議員苗博雅參選立委後，基層餘怒未了，Line群組三不五時就有人轉傳苗過往精彩的「情史」，嘲諷民進黨總統參選人賴清德識人不明，若再找林亮君，豈不是火上加油？他說，最近總統府前發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）因不倫戀丟官，綠營支持者還嗆說，採高道德標準的話，苗也要退選。

一位綠營輔選幹部透露，民進黨在台北市佈局這麼亂，很大因素在於賴清德核心成員多來自於南部，對北部政治脈絡不甚熟悉，因此雙北地區任由民進黨前秘書長羅文嘉、無黨籍立委林昶佐擺佈，也對社民黨跳槽來的黨籍不分區立委范雲等所謂「進步派」言聽計從。他分析，黨中央可能認為只要滿足這些「進步份子」，同意林昶佐子弟兵林亮君、范雲屬意的苗博雅參選，這些人在選戰過程就不會「針砭」民進黨，能多收一些中間選民的票。

有民進黨幕僚表示，作為黨籍議員有很多義務必須承擔，除了支持黨和行政部門力推的政策，每年還要繳納22萬元責任款，很多議員都是借錢扛債，更不要說平時要經營組織，才能在黨需要辦活動時，動員支持者到場相挺，這些都要付出相當資源和心力。他說，黨中央卻在大選時以「民主大聯盟」名義隨便結盟他黨人士，黨員看在眼裡情何以堪，令人心寒。

民進黨中央今年這種認為外來和尚比較會念經，吃定民進黨自己人的心態，基層早已把不滿的怒火燒向黨籍從政人員，要求市議員出來承擔競選立委的聲浪很大。其中被黨員點名上場的陳怡君說，黨一定要栽培幕僚或基層民代，才不會人才斷層，民進黨不是沒有人，自己這屆議員選舉成績也比林亮君好，若沒有黨籍人士想選，自己出來爭取、為黨承擔，是一件天經地義的事。

「空戰這麼厲害的話，3個前時代力量議員怎會在本屆議員選舉就掉了2個，只剩林亮君。」陳怡君說，自己是地面戰、苦戰走出來的，長期跟黨走在一起，就算面臨逆風選戰也是齊心為黨推的候選人輔選，黨中央若在關鍵時刻不傾聽基層聲音，黨員會覺得加入民進黨的意義何在？但她也說，李晏榕曾在中山、北松山選過立委，假如李要選，自己也會支持，但就是不要讓外界覺得民進黨沒人才了。

民進黨台北市議員陳怡君（左1）認為，黨中央若在關鍵時刻不傾聽基層聲音、不提名自家人參選立委，會讓黨員心灰意冷。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導