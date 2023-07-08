今天太平洋高壓勢力仍強，高溫普遍在35、36度，北北基、南部近山區及花東可達37度，台北盆地及花蓮縱谷可能出現局部38度極端高溫；明天起至下周五水氣漸增，山區午後雷陣雨擴及至部分平地。氣象專家指出，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，發展成颱風機率偏低，不過模式仍會大幅調整，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。各地氣溫：北部23至38度、中部23至36度、南部23至37度、東部21至38度。

最新模式模擬顯示，明天至下周五（9至14日）西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫微幅下降；山區午後局部雷陣雨範圍擴大，下周二至周五平地午後雷陣雨機率提高。

吳德榮指出，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，下周四（13日）熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，呂宋島東北的最大值約50％，台灣的機率則約在30％以下；下周六（15日）另一熱帶低壓的侵襲機率，菲律賓東方另有一高值約50％，台灣機率則在20％以下。

吳德榮表示，2個熱帶擾動發展成輕颱機率偏低，都在20％以下，但由於是末期模擬，模式仍會大幅調整，應持續密切觀察。