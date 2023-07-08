屏東30多歲獨居未婚的柯女5日在家產女後不久，女嬰被發現全身赤裸躺在路邊，送醫後不治，但據發現者描述，他當時有聽到碰的一聲，而屏東基督教醫院表示，女嬰有肝臟破裂、頭部血腫、大腿瘀青等傷勢，且臍帶尚在，疑似被丟下3樓，經搶救後不治。柯女坦承犯行，移送檢方後原本一度要聲請羈押，但考郎柯女產後身體狀況，敢以科技監控方式替代並限制住居，全案持續偵辦中。

警方表示，女嬰疑似是被丟下3樓，但原因為何尚待調查。據悉，柯女已向警方坦承犯行，而檢方因考量柯女甫生產後的身體狀況，犯罪動機及生活狀況等情節，雖有羈押原因，但尚無羈押必要，依比例原則較輕微的替代措施，決定讓她以科技設備監控的方式代替羈押。

據了解，5日上午6點多，有民眾在屏東市廣東路某大樓旁聽見「碰」的一聲，隨後循著聲響在大樓旁巷內發現1名女嬰全身赤裸躺在路邊，他嚇得趕緊報警處理，6點37分女嬰被救護人員送到屏基搶救，8點14分醫生宣告不治。

屏基表示，女嬰的臍帶尚在，研判應該剛出生不久，而她有肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青等傷勢。屏檢表示，女嬰死因待解剖報告出爐後鑑定。