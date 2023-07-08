華語樂壇天后「CoCo」李玟5日輕生驟逝，享年48歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，與她同期出道的天后張惠妹，昨（7日）晚在新加坡開唱，特別選唱一段《我依然是你的情人》獻給在天堂的李玟。

張惠妹選唱《我依然是你的情人》獻給在天堂的李玟。(影片／ERIC Youtube)

張惠妹昨(7日) 在新加坡舉辦《ASMR世界巡迴演唱會》，開唱到一半時，突然語氣沉重表示：「接下來這首歌，我要唱給一個人聽」，接著直接清唱李玟的成名曲《我依然是你的情人》，唱完後頻頻擦拭臉上的淚水，接著向全場粉絲喊話：「我們都要好好的，好嗎？」接著繼續獻唱《掉了》、〈身後〉等催淚歌曲，場面相當感傷。

張惠妹與李玟幾乎同時期出道，當年與許茹芸堪稱台灣歌壇的「三大天后」，不過出道將近30年，從未見過兩人同台合作過，雖然李玟2017年開始籌備《YOU＆I》世界巡迴演唱會時，曾在活動上向張惠妹提出邀約：「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友」，當時張惠妹獻上飛吻並點頭示意，李玟則開心表示：「那我當做你答應囉」，未料如今這個承諾無法兌現，也成為許多粉絲心中的遺憾。

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