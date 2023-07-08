炎炎夏日來了，一名網友好奇詢問，變頻冷氣設定26度真的就會涼嗎？引起網友熱烈討論，不少過來人坦言，沒換不知道，一換才明白是真的，冷氣設定26度，搭配電風扇真的超涼，有時候還會冷到「加冷筍（台語：因為冷而發抖）」需要蓋薄被。

一名網友日前在PTT上發文分享，台灣的夏天熱到爆，以前的定頻冷氣聽說要調到20度以下才不會空轉耗電，聽說現在的變頻冷氣只要設定在26度就很涼，想詢問大家變頻冷氣設定26度真的最省電又舒服嗎？

貼文引起網友討論，不少過來人點頭認證，從定頻換到變頻超有感，真的設定在26度搭配電風扇就超涼。「外面那麼熱，加電扇，26度就夠涼了」、「我開26度搭配電風扇穿，冷到都要蓋薄被子」、「真的！家裡近年換新變頻冷氣，26度+電風扇，冷到會加冷筍（台語：因為冷而發抖）」、「變頻26度真的會涼」。

台電也在臉書粉專「台灣電力粉絲團」上分享讓室內快速降溫的4個小技巧，首先是白天出門前記得拉上窗簾，以免室內溫度受到太陽照射上升；第二個是可以在玻璃窗上面貼隔熱；第三個是出門前將電燈以及沒用的電器斷電，因為使用中的電器也是家中的熱能來源；第四個是用濕拖把拖地板，幫助地板降溫，室內溫度也會跟著降低。