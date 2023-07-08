荷蘭總理呂特（Mark Rutte）昨天宣布，他所領導的聯合政府在移民政策上無法達到共識，將在週六向國王亞歷山大（Willem-Alexander）請辭後解散。呂特自2010年10月成為總理以來，已連續執政13年，在舉行新的大選之前，內閣將以看守形式運作。

據外媒報導，大選可能會在今年11月舉行。

BBC報導，去年申請荷蘭庇護者暴增，超過47,000人，較2021年增加1/3，政府預估，今年申請人數可能突破70,000人，為公共設施造成巨大壓力。呂特本周稍早時試圖通過一項計劃，限制入境荷蘭的難民家屬人數至每月200人，作為改善收容環境的主要手段之一，但遭到聯合政府中兩個支持家庭團聚和社會自由派的政黨強烈反對。

現年56歲的呂特是荷蘭史上執政最久的總理。目前這個聯合政府是他在任以來第4度組閣，由呂特所屬的「自民黨」（VVD），以及「民主66黨」（D66）、「基民黨」（CDA）和「基督教聯盟」（Christen Unie）共組，當時還寫下荷蘭史上組閣協商歷時最久的紀錄（271天），自去年1月開始運作。政黨之間對移民政策早有分歧。