AARON JUDGE MAKES THE CATCH AND BREAKS THE FENCE!!!



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洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）6月初在洛杉磯道奇球場接殺飛球時撞傷右腳大拇趾，不知何時才能重返賽場。當時賈吉撞開外野的牛棚圍欄的大門，右腳碰到下方的水泥門檻而受傷。紐約《每日新聞》詢問賈吉是否要向道奇球場提告，賈吉說：「不會，不需要。」

賈吉去年勇奪美聯MVP，在自由市場獲得洋基9年3.6億美元、平均年薪4000萬美元的超級合約，不料重簽合約的首季就受到比較嚴重的傷害。賈吉對媒體表示：「這感覺不太好，我不認為這能夠完好如初。我可以如常走動，但是這個傷會持續影響兩三年，無法得知到時候會怎麼樣。」

道奇事後在牛棚的門檻安裝護墊，也就是賈吉腳趾撞上的那個地方。美國律師索里奇（Michael Sorich）告訴《每日新聞》說，道奇球場有疏失，他們可以預見球員會撞上堅硬的水泥門檻，卻沒有做出防護。

前洋基外野手佛勒（Dustin Fowler）2017年6月大聯盟首秀，在芝加哥白襪球場追逐界外飛球，撞上電源接線盒導致右腿肌腱撕裂，整個球季報銷。佛勒當時委託律師控告白襪球場與伊利諾州體育設施部門，纏訟多年後，白襪一方提出金錢和解。佛勒在2021年離開大聯盟。