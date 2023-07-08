減重成為現代風潮，但最新研究發現，體重符合「過重」定義的人，反而活得最久。該研究是針對美國55萬名成年人所做的研究，結果發現，BMI (身體質量指數)在25~29.9者的死亡風險，反較BMI在健康範圍內的人來得低，減幅為5~7%。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於今年7月5日《美國公共科學圖書館》（PLOS ONE）的研究，並表示，來自美國的國民健康訪問調查(National Health Interview Study, NHIS)研究，追蹤了55萬名不同種族成年人的存活狀況、長達20年，結果發現BMI在25至29.9之間（美國歸類為「過重」）的人比BMI在「健康」範圍內的人的死亡風險低了5%到7%。

這篇研究的樣本為554,332 名成年人，男女各半，最長隨訪時間為20年，研究人員比較參與者的BMI數值與死亡人數。結果發現，相較於美國定義健康者的BMI(22.5–24.9間)，BMI為25至29.9間（被美國歸類為「過重」），死亡率反而降低5~7%。

根據該研究所附的圖，所有參與者的最低死亡率出現在BMI 27.5-29.9，若是健康不抽菸族群則是出現在BMI 25.0-27.5。

圖/取自《美國公共科學圖書館》（PLOS ONE）

王介立表示，這是一份很新的資料，追蹤死亡的時間點在2019年，可代表21世紀的數據；「過去我們所知的相關大型研究，大多為上個世紀所做的研究。」

但他也提醒，此項研究的BMI的「過重」定義是針對西方人。目前台灣衛福部公布的過重的標準為BMI 24~27；BMI≧27 即為肥胖。

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