動感天后「CoCo」李玟5日驟逝，享年48歲，因非自然死亡，必須要等解剖官相驗遺體後才能還給家屬。近日，網傳李玟真正死因是被嘔吐物卡進肺而窒息，對此，李玟二姊李思林（Nancy）昨（7日）針對此事作回應，也表示事發時她不在現場，是李玟老公Bruce的助手告知的。

李思林7日接受港媒《TVB娛樂新聞台》電訪，親自揭曉妹妹的真正死因，表示法醫交代李玟的死因要等法庭判決，而事發當下她不在現場，是妹婿Bruce透過助手傳達，才得知李玟在家中輕生。李思林回憶出事前幾天，李玟的狀況很不好，眼神空洞、飄忽，問什麼都無法好好回答。

李思林也透露妹妹和Bruce分居中，沒有離婚，如今李玟驟逝，李思林希望能安排世界各地舉辦追思會，好好送妹妹一程。至於86歲母親依舊沉浸在悲痛中，無法睡得安穩，李思林表示妹妹遺囑問題都交給媽媽處理，實際金額不清楚。

李玟過世後，外界都十分關注Bruce的動向，李思林透露妹婿有趕回香港見李玟最後一面，也提到妹妹的腿傷比大家想像中的還嚴重，不只大腿換支架，還有整個左邊盆骨都是支架，術後也會出現痛、麻等後遺症，感嘆：「我不知道原來這麼嚴重，其實我們也是之後才知道她有看醫生、有努力（治病），真正的CoCo是不停和嚴重抑鬱的CoCo長期鬥爭，這種鬥爭是最折磨她，知道她現在這麼快樂，我就安心」。

李玟二姊透露，事發當下她不在現場，是透過Bruce的助理得知的。（圖／中時資料照片）

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