台灣高檢署檢察官黃錦秋，因擔任警政署政風主任期間，因出入私人招待所，遭台灣高檢署移請檢察官評鑑委員會個案評鑑。檢評會決議報由法務部移送職務法庭審理。對此，黃錦秋的律師黃秀惠8日發表聲明，批評檢評會助不肖記者取得會議內容，程序瑕疵，決議荒謬，黃錦秋俯仰無愧，絕無對不起檢察官職務，一定會為了悍衛清白及身為檢察官的尊嚴，繼續奮鬥到底。

黃秀惠表示，本件檢評會委員5月5日黃錦秋陳述意見時，竟幫助不肖記者在外同步竊聽，以利其作出不利黃錦秋之報導，程序公然違法、充滿瑕疵，決議毫無任何公正性可言。且檢評會未對洩密一事給黃錦秋和社會一個交待，竟在黃錦秋親自提出告訴後不久，即接到檢評會荒謬至極決議，令人髮指。

她認為，高檢署於調查過程中，竟然不是在調查黃錦秋有無因為曾到88會館接受招待而指示新北檢檢察官王涂芝讓郭哲敏出境，反而是質問警政署政風室承辦同仁為何要移送郭哲敏地下匯兌案，以及詢問黃錦秋有無指示要將郭哲敏限制出境，彷彿認為是黃錦秋在故意陷害郭哲敏，頗為郭哲敏抱屈，故對黃錦秋加以嚴懲，也就不足為奇。

她說，自2017年開始至2020年4月止，所有88會館被懲處的公務員名單，都有其出入88會館的監視器畫面，惟獨沒有黃錦秋、黃建榮的畫面，倘黃錦秋真有出入88會館，怎可能會沒有畫面？況且88會館管家於作證時已表示2020年1月17日當晚之客人是11點才進入，且是前一天即預約，和王涂芝所言完全不同，檢評會竟視而不見，令人無言。

她強調，黃錦秋為了證明去年11月11日當晚沒有和黃建榮叫王涂芝改口未到過88會館，一再請求高檢署調取黃錦秋當日出入警政署之監視器畫面，高檢署不調取，黃錦秋只好提出所開車輛當日ETC記錄，證明當晚與黃建榮並未碰面，但檢評會仍以ETC無法證明開車之人即為黃錦秋，黃錦秋對於檢評會決議雖感悲憤，然黃錦秋俯仰無愧，絕對沒有對不起檢察官這個職務，一定會為了悍衛清白及身為檢察官的尊嚴，繼續奮鬥到底。