一名男網友是不婚主義者，主管日前對他抱怨「最討厭你們這種人，一個人飽全家飽」，下班就跑去健身房運動，存下來的錢拿去旅遊或投資，認為這類人自私自利，讓原PO一頭霧水；網友看了直言「其實他在羨慕你」，也有人認為他們是人生勝利組，「照顧好自己不給人造成負擔，又自由自在。」

一名男網友在《Dcard》發文表示，主管對他抱怨，「最討厭你們這類不婚主義的人」，接著說明原因，「中午吃蛋白粉配健康餐，下班就跑去運動，一個人飽全家飽，存的錢都拿去旅遊或投資，身材永遠保持標準，小腹平坦。」

主管認為，這樣的人都偏自私自利，他很羨慕，但不看好，「對公司、國家、經濟都沒有幫助與貢獻，只有對自己好。」原PO傻眼問「你們也討厭這種人嗎？」

許多網友看了秒懂，「其實他是在羨慕你，結婚被家庭套牢，有小孩被小孩追著跑，人生除了工作就是家庭，沒有自己的時間」、「就是羨慕嫉妒啊！憑什麼他過得那麼痛苦，結婚生子、房貸車貸、工作壓力大、經濟壓力也大、身材走樣，你們這些單身仔沒壓力還不多加班」、「果然不結婚、不生小孩、不買房、不買車，天龍四不是對的！」

也有網友分析，這種人的確比較自由、難掌控、難奴役，「有小孩、有家庭、有房貸車貸的人，哪敢不乖乖工作，越老還越不敢離職」、「資方都討厭不奴的人啊！」