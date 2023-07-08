為了對抗美國海軍的封鎖包圍，中國大陸過去積極研發各式飛彈，其中最廣為人知的就是東風系列。綜合大陸媒體報導，目前開發的東風-51洲際飛彈（DF-51）射程達15000公里，除了能搭載核彈，還可從北極圈飛過對美國本體進行全境打擊。對此，陸軍退役中將帥化民指出，經由極圈展開攻擊，可以避開美國在東、西兩岸佈置的攔截導彈，實施致命打擊。

帥化民昨（7）日在中天節目《全球大視野》指出，大陸現有的洲際飛彈是東風-41（DF-41），射程可以到12000公里，已經可以攻擊到美國本土；而現在開發東風-51，就是為了避開美國佈置在東西兩岸的攔截導彈，飛彈經由阿拉斯加可對美國進行全境打擊。帥還提到，東風-51一發飛彈可以變成十幾個小飛彈，同時攻擊多個城市，造成毀滅性打擊。

除了先進飛彈之外，帥化民還介紹了中方東風飛彈的發展歷史。他稱中國大陸很清楚美國軍事霸權是全球第一，二戰以後美國的軍工業很發達，海權鎖國的政策也在積極進行，全世界港口、航道都佈有重兵，但北京政府後來發現，美國海外用兵主要都是使用航母，因此先發展東風飛彈，實施區域拒止的戰略。帥解釋，東風又分兩型，21跟26，一個是1500公里的射程，也就是最早設定的拒止線，要對美國航母靠近沿海產生嚇阻力；後來東風-26將射程增加到4000，就是完全為了壓制航母。

帥化民也解釋，大陸最早為何要將拒止線畫在1500公里，主要是因為航母艦載機只有1000多公里的作戰距離，來回更會降到1000公里以下，因此1500公里是經過合理評估的範圍；而美國也為了應付東風，積極發展標-3、標-6等飛彈反制。