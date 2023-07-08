彰化縣八卦山又發生「鹿殺」騎士意外，昨(7日)晚間，1名17歲少年騎機車行經彰化市139線時，一頭巨大水路突然從路旁竄出路中，少年煞車不及當場撞上，造成水鹿當場慘死，少年連人帶車噴飛摔傷，警方獲報到場後，通報縣府人員將水鹿屍體載走。卻發現少年無照騎車，當場開立罰單。

彰化分局調查，昨天晚間8點多，17歲少年騎車行經139線，路旁突然竄出1頭成年大水鹿，機車閃避不及當場撞上，水鹿噴飛到就無氣息，少年騎士連人帶車摔倒滑行。

警消獲報後，到場發現少年騎士僅手腳擦傷，但躺在一旁的水鹿則明顯死亡，當場死亡，但發現少年騎士無照駕駛，當場告發無照駕駛。

農業處表示，近年彰南路4段至6段水鹿出沒頻繁，今年3月已會同公路總局等主管單位會勘，研議增設告示牌等提醒用路人，除了彰南路，目前台74線、139線及田中山腳路4段處等水鹿易出沒位置，都有設置告示牌，也提醒用路人經過相關路段時減速慢行，保護水鹿，也保護自己。