夏天飆高溫，紫外線也超可怕，不少民眾用盡各種方式防曬。大陸最近出現一款超夯的物理防曬產品「臉基尼」，簡單來說就是一款可以遮住臉部到脖子的防曬面罩，推出後已熱銷30萬件以上，引起網友討論，不少人看傻直呼，這太奇葩了。

根據《央視財經》報導，由於夏天到了，最近大陸各類型的防曬用品都很熱銷，而今年民眾似乎對於臉部防曬很重視，因此有店家推出了一款「臉基尼」，從臉部到脖子都可以蓋住的防曬面罩，一開賣就夯到不行。

防曬新品「臉基尼」在大陸爆紅，奇葩造型引起網友討論。（圖／shutterstock）

根據電商平台的統計數據，發現這款「臉基尼」至少已經賣了30萬件，其中廣東、北京與江蘇地區的民眾買最多。而今年防曬衣、防曬面罩、防曬冰袖等產品銷量近期瘋狂增長了50％，顯示民眾對於物理防曬的需求量大增。

貼文引起網友討論，不少人認同直呼，今年夏天防曬衣真的很夯，去駕訓班練車就有看到全副武裝上車的人，那個防曬新品「臉基尼」也沒落下，看起來對防曬下了很大的決心。另有網友則說，買回家發現對戴眼鏡的人不友好，眼鏡易起霧，因此不會戴隱形眼鏡的人要買請三思。

也有網友認為這個造型太奇葩了，直呼這麼怕曬為什麼還要出門？「為了防曬弄成這個樣子，太誇張了」、「這麼怕曬為什麼還要出門呢」、「臉基尼太奇葩了，這要是進銀行不會被警衛追著打？」