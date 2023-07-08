「#MeToo」風波狂燒台灣演藝圈，讓許多藝人人設翻車，創作歌手王喬尹日前指控被兩度獲得金曲獎肯定的「張三李四」成員張三性騷，未料被對方反控「假MeToo」，讓她氣到揚言提告證明清白，至於張三也於昨（7日）透過律師聲明，將對王喬尹提出刑事告訴，藉此捍衛自身清白。

王喬尹日前發出律師聲明，指出張三藉著斷章取義試圖轉移犯下的惡行，而在社群上所有的不實指控，皆涉及妨害名譽，決定訴諸法律行動，藉此捍衛自身清白，也會對外呈現所有訊息、文字及圖片，接著揚言：「就讓所有的一切，在法院相見」，最後不忘強調：「深信真相永遠經得起驗證，事實更勝於雄辯」。

對此，張三昨(7日)在臉書上貼出律師聲明，內容指出王喬尹公開指控他有「強迫簽約、性騷擾、偷拍」等不實指控，導致貼文底下出現許多惡意攻擊的不實留言，再加上媒體轉載報導之後，導致自己的人格、名譽權受到嚴重踐踏，以及衍生出的演藝工作權益。

張三隨即做出兩點澄清，第一，在錄音期間有其他相關人等在場，現場亦有監視器設備，而且兩人從未單獨待在錄音室，第二，王喬尹曾與其他公司合作過，怎可能不知道專輯發行前即須簽約，否則如何據以與第三人合作，因此「何來強迫之說」，認為此言論分明是當事人惡意指控，將依法對王喬尹提出刑事告訴以維權益，同時呼籲留下惡意留言者，立即停止並刪除不實言論，以免涉訟。

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