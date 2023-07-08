獨/雪碧爆傳訊2友「用勢力救火」！李伊妍火大反擊：不道歉就提告 @chinatimesent

資深男星廖峻最近捲入「MeToo」性騷擾風暴，遭網紅李伊妍開記者會表示多年男方曾以提拔新人名義對她毛手毛腳，對此，廖峻和兒子已經提告；而另一位網紅雪碧昨(7日)加入戰局，曝光疑似李伊妍先前找大哥幫忙的截圖，直言看不過有人欺負老人家，而李伊妍火大回應：「請妳不要亂講話」。

李伊妍日前開記者會，表示104年時因為經濟出狀況和地下錢莊借錢鬧上新聞版面，廖峻因此私訊關心她，要她不要去地下錢莊借錢，隨即匯了15萬幫忙李伊妍，並答應幫忙李伊妍出道拍戲，李伊妍控訴廖峻假借教導台語的名義多次騷擾，最後見李伊妍不答應後就拒絕幫忙，對於上述所說，李伊妍強調願意接受測謊。

在李伊妍開記者會前，廖峻就在兒子廖錦德的陪同下到警局備案提告，見李伊妍要現身，廖錦德更在臉書說：「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」。對此，昨雪碧表示，就她所知李伊妍在開記者會前有問她朋友要怎麼滅火？雪碧說：「我朋友給你的建議，就道歉就好，後面我就不多說了！滅什麼火你自己知道….」。

廖錦德在雪碧的臉書留言。（圖／翻攝自方祺媛臉書）

雪碧更拋出一張截圖，透露李伊妍曾求助一位她身邊的哥哥，想請問那位哥哥身邊有沒有廖峻事件的受害者，希望可以一起站出來說話，而那位哥回應：「自己惹的事自己解決！不要犯規」，李伊妍回：「好」。而李伊妍昨見到雪碧的說法，駁斥說：「妳（雪碧）跳出來到底要來當什麼？妳是廖峻的甚麼人嗎？請妳不要亂說話，那張嘴巴請妳閉上，所以我希望妳道歉，如果沒有的話，我就是提告」，而廖峻的兒子廖錦德昨也在雪碧的臉書底下留一字：「卡」，真相看來只有當事人知道。

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