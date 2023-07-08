瀾湄蓉歐快線班列首發，實現東南亞至歐洲鐵路貨運直達。圖為「瀾湄蓉歐快線」班列首發。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端8日報導，一列搭載泰國汽車零配件的火車班列7日上午從成都國際鐵路港發出，前往歐洲。這也是「瀾湄蓉歐快線」的首次發車，標誌著中寮鐵路班列與中歐班列正式聯線貫通。實現東南亞至歐洲鐵路貨運直達，時效提升一倍，運輸成本降兩成。瀾湄蓉歐快線開通後，從東南亞搭乘中寮鐵路班列入境的貨物，只需辦理一次轉關，就可以完成所有手續，有效提升聯運物流效能。

「瀾湄蓉歐快線」由中寮鐵路「瀾湄快線」和中歐班列「蓉歐速達」班列有效結合。

此次「瀾湄蓉歐快線」班列所載的部分貨物，7月1日由泰國出發，搭乘中寮鐵路班列入境後，7日在成都轉乘中歐班列發往匈牙利布達佩斯，預計7月17日抵達目的地。

成都國際鐵路班列有限公司副總經理王偉琨說：「瀾湄蓉歐快線」透過打通過境通關難點，將中寮鐵路和中歐班列有效銜接，構建起了一條經濟、快捷、穩定的大通道。

「瀾湄蓉歐快線」按鐵路圖定時間每周二、四、六從寮國永珍南站發車，經由中寮鐵路、成昆鐵路副線、繼續前往歐洲目的地，實現東南亞至歐洲鐵路直達，物流運輸時間最快縮短至15天。

另據四川線上報導，「瀾湄蓉歐快線」班列首發，意味著中歐鐵路牽手中寮班列，構建起一條全新的亞蓉歐大通道。

7日上午，「瀾湄蓉歐快線」首發儀式設在成都鐵路貨櫃中心站。這裡每天有約2000車次集卡車進出，一邊將進港列車的貨物運走，另一邊又將產品裝上國際班列運往世界各地。

「瀾湄蓉歐快線」這條新通道，又為這個國際陸港樞紐拓展海外線路寫下新猷。

「這次全新開通的瀾湄蓉歐快線，使中寮鐵路與中歐班列在成都聯線貫通，是瀾湄快線和蓉歐速達五定班列的有機結合。」成都國際鐵路班列有限公司總經理陳澤軍介紹，「瀾湄快線」是中寮鐵路固定循環的「客車化」貨運品牌，具有通關速度快、運行速度高、到貨時間可控、時效按照小時計算等特點，運輸範圍廣泛，覆蓋寮國、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等多個國家。

「蓉歐速達」五定班列是今年4月成都國際班列推出的精品班列，已於7月1日起常態化雙向開行，「成都—波蘭羅茲」每周固定往返、準時運達，全程時刻表鋪畫，實現全程各段運輸無縫銜接和穩定可控。

截至目前，成都國際班列經過10年發展，已開行2.3萬列，共聯接境外105個城市。此次「瀾湄蓉歐快線」的開通，標誌著「東南亞—成都—歐洲」多式聯運通道正式打通。

陳澤軍表示，「瀾湄蓉歐快線」實現了東南亞至歐洲鐵路貨運直達，可提供亞蓉歐往返線路的「門到門」全程定制化供應鏈解決方案。

新通道帶來哪些便利？在該趟班列貨主方、雲南能投物流有限責任公司總經理廖志文看來，時效是第一位。

「以前我們從泰國銷往歐洲的汽車配件，主要通過海公鐵聯運方式，以海運為主，運輸全程約30至40天。」廖志文說，現在通過「瀾湄蓉歐快線」這種新運輸模式，全程預計約十五六天就可到達目的地布達佩斯，時效提升至少一倍。

運輸時間減少了，企業成本也降低了。廖志文表示，經過綜合測算，相比以往海運，該趟班列運輸成本降低了20％以上。

為保證此趟班列高效運輸，海關部門也不斷提升轉關時效。「瀾湄蓉歐快線開通之前，貨物如果通過中寮班列轉至中歐班列運輸，手續流程較為複雜，企業費用較高。」成都海關所屬青白江海關副關長顏毅表示，「瀾湄蓉歐快線」開通後，通過中寮鐵路入境轉乘中歐班列的貨物，利用成都海關物流監控綜合管理平台，企業只需辦理一次轉關，就可以完成所有手續，「我們已實現不打開貨櫃的『非侵入式』查驗，進而提升了聯運物流效能。」