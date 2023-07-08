世界排名第2的喬科維奇今天趕在溫網宵禁前，以直落3擊潰老將瓦林卡晉級第4輪；地主「英國希望」莫瑞則在4小時40分的史詩大戰後落敗，他暗示自己在全英俱樂部的日子可能結束。

法新社報導，正邁向職涯第24個大滿貫冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic），今天以6-3、6-1、7-6 （7/5） 戰勝38歲的瓦林卡（Stan Wawrinka）；喬科維奇全場未遇破發點，並在球場晚上11點宵禁前15分鐘取勝，否則這場比賽將要隔天續戰。

今年36歲的喬科維奇表示：「以瓦林卡的年齡來說，他表現非常出色—我們是兩個老傢伙了。」喬科維奇此役追平山普拉斯（Pete Sampras）在溫網31連勝的紀錄，他下一戰對手將是波蘭的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。

另一方面，世界排名第1，同時也是美國公開賽冠軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），也以6-4、7-6 （7/2）、6-3擊敗排名84的法國選手穆勒（Alexandre Muller）；艾卡拉茲下一戰對手將是智利的賈瑞（Nicolas Jarry）。如果艾卡拉茲與喬科維奇一路挺進，兩人最終可能在冠軍賽中對決。

至於「英國希望」莫瑞（Andy Murray）在苦戰5盤後，最後輸給世界排名第5的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。穆雷在賽後坦承不知自己是否會重返溫網。今年也是36歲的莫瑞，自2017年在溫網殺進8強賽後，就沒有進過大滿貫賽的第二週。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120708