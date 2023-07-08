先前謠傳打算重返老東家火箭打球的七六人後衛「大鬍子」哈登，最後慘遭火箭交易換來范維利特取代，根據NBA記者布派特8日爆料，火箭選了范維利特而非哈登的真正原因，還是火箭找來前塞爾提克總教練烏度卡執教，因為烏度卡認為找回哈登是行不通的！

因為火箭簽下烏度卡擔任新教頭之後，烏度卡選擇放緩腳步，且關上哈登回歸的大門，因為烏度卡希望可以擁有一張「白紙」，用自己的方式打造這支全新的火箭，不要受到外界干擾，也就是說烏度卡想在這支球隊打上自己印記，而不是受到哈登影響。

布派特強調，火箭選擇范維利特的原因，是范維利特明顯更適合現在的火箭，除了能夠給予球隊應有的得分，更不會像哈登那樣占據絕大部分的球權。

「人們看到哈登上季擁有聯盟第1的平均助攻次數(10.7次)，可是這些數據與大部分時間球都在他的手上有關，」布派特表示，「在年輕的球隊當中，假如你按照教練要求不斷切入，結果卻幾乎拿不到球，你就必須停止這樣做。」