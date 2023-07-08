【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖豐富多樣的海鮮食材及獨特的地理環境，使澎湖成為美食的寶庫，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(澎管處)結合在地經典傳統佳餚，以獨特的新海味為出發點，協同台灣旅遊交流協會及台北福華大飯店，以澎湖獨有食材如澎湖絲瓜、海鮮、高麗菜酸、花生、仙人掌等，融入台菜創新元素，設計超過10道美味及獨具創新的佳餚美饌，精心推出「澎湖海鮮饗宴」海灣料理。

▲在台北福華大飯店「澎湖海鮮饗宴」即可享用到新鮮的澎湖海產。 圖：澎管處／提供

日前在發表會中，特別針對「澎湖海鮮饗宴」的蓬萊邨布袋雞、蚵仔酸瓜麵線煎做現場示範。以傳統手路菜為題，「蓬萊邨布袋雞」將澎湖古早味花菜干、醃菜及狗母魚丸融入布袋雞中重新演繹。「蚵仔酸瓜麵線煎」以澎湖麵線為基底，將鮮蚵與澎湖獨有的酸瓜，層次堆疊在，成為口感豐富的蚵仔酸瓜麵線煎。

▲「澎湖海鮮饗宴」的鱻味海膽煲飯。 圖：澎管處／提供

7/14至12/31，可於台北福華大飯店蓬萊邨享用「澎湖海鮮饗宴」10人合宴，即日起開始接受預訂，須於用餐日的兩天前預訂。菜單包含海鮮芒汁沙拉、蓬萊邨布袋雞、XO醬龍蝦、蚵仔酸瓜麵線煎、酸高麗菜海菜虎斑卷湯、大蛤絲瓜粽、鱻味海膽煲飯、澎湖石鮔滷肉刈包、澎湖文石牛軋糖及仙人掌雪酪，每桌23,800元+10%。前20組訂購者，每桌贈送1組澎湖特有礦石「文石印章 (雅輪文石提供)」。

▲「澎湖海鮮饗宴」的大蛤絲瓜粽。 圖：澎管處／提供

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