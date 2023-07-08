天后李玟（CoCo）日前驟逝，享年48歲，傳聞讓李玟想不開的原因除了身體狀況，還有在婚姻中身心俱疲，曾有媒體人表示，李玟得不到兩位繼女的相挺是因為Bruce當年追求李玟時還是已婚身分。對此，李玟過去上節目表示，其實私下跟Bruce前妻是朋友，甚至和前妻的男朋友都「相處得特別好」。

媒體人陳玲玲過去在《新聞挖挖哇》提到，Bruce的兩個女兒不挺李玟的原因是，當時Bruce還在前一段婚姻中，男方發誓會離婚，李玟才點頭答應，因此Bruce的兩個女兒才對李玟無法真心相待。然而，李玟多年前在安徽衛視的《非常靜距離》中卻有另一種說法。

當時主持人問李玟，聽說她和Bruce的前妻、前妻的男朋友、Bruce的兩個女兒相處得特別好，還會吃飯拍照？李玟當時點頭表示：「都很好」，主持人問如何能做到這樣的包容？李玟回：「我覺得我自己是很幸運，因為他們人都是非常好的，非常Nice」，她也表示自己不是想取代Bruce的前妻成為她們的新媽媽，而是想當她們的「Best Friend」關心兩個孩子，希望她們都開心。

話鋒一轉，李玟回憶自己的媽媽當年第一次見到Bruce的狀況，事先沒有跟媽媽講Bruce的背景，因為想看媽媽的真實反應，當天吃飯的時候，Bruce很熱情地問李媽媽很多事情，沒想到媽媽一直不回答，臉還朝向另一個方向，不看Bruce，李玟心想：「糟糕了」，擔心媽媽不喜歡男友，回家路上媽媽才說Bruce應該是個好人，「她（李母）說他（Bruce）從來都不說自己，誇自己，永遠是想到別人，在乎別人」，讓李玟鬆了一口氣。

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