警友總會理事長交接。圖左起分別為正崴董事長郭台強、警政署長黃明昭、富邦董事長蔡明忠。（圖 / 警政署提供）

中華民國警察之友總會於7月4日舉辦第12屆會員大會暨卸、新任理事長交接典禮，由富邦集團董事長蔡明忠接任第12屆理事長、監事會召集人吳東亮轉任榮譽理事長，並頒發績優警友會等獎項。

警政署長黃明昭致詞表示，感警察同仁的付出，尤其感謝卸任理事長郭台強。郭台強過去2屆共8年任內警政工作，曾經推出「協助警政署治安維護專案專款」、「警察行動休息補給站」、「公益信託警察醫療及照護基金」、「國家警光獎」等活動，更設置「警察人員因公涉訟補助專款」，針對警察人員依法執行公務，而涉及民事或刑事訴訟案件，予以補助因公涉訟所需費用，同時提供法律諮詢及其他法律事務協助。

郭前理事長表示，任職8年期間有賴全體理監事及最高顧問葉國一先生的鼎力相助，警友總會義不容辭擔任警察最堅實的後盾，照顧同仁因公傷亡、慰問執勤辛勞，共同為維護社會治安奉獻心力。現在任期屆滿，將由新任理事長蔡明忠接棒繼續支持、愛護警察。

富邦董事長蔡明忠接任第12屆警友總會理事長。（圖 / 警政署提供）

蔡理事長致詞時強調，因為父親蔡萬才也曾擔任警友總會第2任（第4、5屆）理事長，他希望不僅事業上能克紹箕裘，更期許能夠追隨父親腳步，堅定支持警察、成為警察最堅強的後盾。

內政部政務次長吳容輝致詞。（圖 / 警政署提供）

內政部政務次長吳容輝致詞時表示，警察是臺灣社會安定的力量，並感謝警友總會對警察無私的付出與肯定，特別是卸任理事長郭台強過去8年任內對警察的支持，另感謝第12屆理事長蔡明忠願意承擔，並期許未來能號召各地警友繼續相挺，做警察的靠山。

行政院副院長鄭文燦出席致詞表示，感謝中央及地方警友團隊對警察一直以來的支持及各項實質補助，也因此警察同仁在治安維護及打詐工作上表現亮眼。根據資料庫網站Numbeo公布2023年國家與城市安全與犯罪指數 (Safety/Crime Index) 排名，於全球142個國家地區和416個城市之中，臺灣和臺北都名列第3名，而且犯罪指數極低，領先亞洲其他國家與城市。

鄭文燦也指稱，政府將持續提升警察同仁在各面向的保障，包括警大警專學生伙食費大幅提升25%、警勤加給大幅調高15%，展現對警察同仁待遇及福利事項的重視。在肯定警察維護治安的成果同時，也期許未來能夠讓「安全」成為臺灣最重要的資產。

警友總會成立41年與警察同心協力，只要有助警政推動或公益事項皆全力支持，率先響應。無論是防罪預防宣導、社區關懷、警察形象提升，或因公殉職、受傷、過勞之員警慰問，以及子女教育獎助都不遺餘力。

此外，疫情期間，警友總會捐贈防疫物資，慰問因公確診同仁，盡一切努力，讓員警安心執勤、能無後顧之憂地全力拼治安。