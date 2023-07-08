氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(8)日台灣在太平洋高壓邊緣，西南風從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在38度左右，應特別注意防曬、防中暑。因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。各地區平地氣溫：北部23至38度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至38度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至週五(9至14日)西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下週二至週五、平地午後雷陣雨的機率逐日提高、範圍亦擴大。

吳德榮提及，最新歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，下週四(13日)「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示，呂宋島東北的最大值約50％，台灣的機率則約在30％以下；下週六(15日)另一「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示，菲律賓東方另有一高值約50％，台灣的機率則仍在20％以下。而2個熱帶擾動發展成「輕颱」機率則偏低，都在20％以下，但由於是末期模擬，模式仍會大幅調整其「不確定性」，應持續密切觀察，莫急下定論。