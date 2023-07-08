去年大陸新接造船訂單中綠色船舶占比近五成 創歷史最高水準。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端8日報導，大陸是世界最大造船國，2022年大陸全年新接綠色動力船舶訂單占總訂單的49.1％，創歷史最高水準。截至今年6月底，中國船舶旗下江南造船、滬東中華等船廠綠色船舶在訂單中占比均超過了90％。

據報導，中國船舶滬東中華造船廠的一艘13000箱的雙燃料貨櫃船，除了使用傳統的石油燃料，還引入了液化天然氣，可以直接降低28％以上的溫室氣體的排放。除此之外，船頭還有一個獨特的設計，是一個綠色的防風罩，工人稱為「綠頭怪」。這樣的設計可以讓船舶在正常行駛當中降低2％左右的燃料消耗。

船艏防風罩是最近兩年出現的新設計，可以有效降低船舶行駛時的風阻，通過減少燃料消耗從而達到減少碳排放。這艘船除了這處新設計外，其他地方也不簡單。

中國船舶滬東中華貨櫃船首席技術專家袁紅良說：一個是流體力學CFD的軟體來優化船的性能；還在現有船上用了氣泡減阻技術節能。

向綠色低碳轉型正是大陸船舶工業當今的發力點。使用液化天然氣作為動力的船舶已經屢見不鮮，甲醇、氫氣、氨等綠色燃料作為動力的船舶也在研發之中。

中國船舶滬東中華總經理陳軍說，今年已經承接了200多億元（人民幣，下同）的訂單，90％以上都是綠色動力。我們也已經開發好了甲醇作為動力的貨櫃船。

綠色船舶除了體現在動力之外，也體現在設計建造的各個環節。以往在設計階段，很多時候呈現的是2D圖紙，很多細節會被忽略。在江南造船數字造船實驗室的一個3D展廳，只要戴上3D眼鏡，就可以沉浸式地觀看設計當中很多細微之處。

由於傳統2D圖紙比較複雜，在船舶建造中可能會出現管線干擾，需要返工修改。這種不必要的返工，在船舶建造週期中占比通常超過10％。採用了3D建模設計後，船東與施工人員可以更直觀理解圖紙，完成設計和建造。

中國船舶江南造船數位化設計主管王傑表示，以海巡160來說，是第一艘無紙化建造的船舶。使用了三維模型技術，所以它的整個製造工時縮短了60天。

數位化節能手段的應用還遠不止此。貨櫃船由於採用分段建造，以前船身合攏後需要將貨櫃吊進全部櫃位測量精度，而現在只需要通過設備掃描船舶櫃位，就能建立3D模型獲得全部數據。

中國船舶江南造船開發研究所所長周清華指，綠色化、高品質發展的道路，是一個必由之路。研發端採用了綠色船舶的研發，製造過程當中減碳，全產業鏈計算碳排放。

今年1到5月，大陸全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4％。承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5％。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5％。綠色船舶理念正逐步貫穿船舶的設計建造全過程。