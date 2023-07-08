樂壇歌后李玟（CoCo）本月5日逝世，享年48歲，其二姊李思林（Nancy）昨(7日)接受港媒專訪，被問到有傳言指李玟的死因可能是因為嘔吐物窒息，她表示妹妹當天確實有吐，但結果還是要等法醫公布，希望外界不要亂揣測，先前她透露李玟的告別式會採取佛教儀式，她也進一步表示目前安排李玟頭七會請法師在台灣隔海誦經。

據《東網》報導，昨大姊李秋林（Carol）和二姊李思林（Nancy）到李玟過世的瑪麗醫院去和法醫見面，待了一個多小時才離開，受訪時表示第一次處理這種事，難免有點手足無措，昨法醫研判驗屍手續大概需要兩星期完成，等驗屍結果出爐，家屬才能領回遺體處理後事。

昨有港媒報導，稱李玟其實非因輕生辭世，而是上救護車後因嘔吐物入肺，導致窒息缺氧而過世，李思林承認妹妹當天確實有吐，但是否真的因為窒息而死？還是需要看驗屍報告，至於Bruce所發的訃聞，李思林說妹婿的助理先前有問她，她建議應該一起做，不應該分開出，而她5日已經在社群平台貼出妹妹過世的消息，加上喪禮跟追思會日期未定，沒必要天天出，而Bruce方面堅持當天出訃聞，所以才會有那篇她被署名的訃聞。

李思林表示，她看過Bruce方面出的訃聞，基本上跟她在社交平台公布的消息差不多，覺得沒太大問題，她的話等喪禮和追思會日期確定了才會再發布通知。早年李玟在台走紅，李思林透露妹妹頭七已做好初步安排，當天在台灣會有師傅替李玟跨海誦經，而她們全家目前還是非常心情低落，母親幾乎沒什麼睡覺，李思林則扛起處理妹妹後事的責任，努力振作，會找朋友排解情緒，擔心說：「如果每天煩惱憂鬱地過，等到跟妹妹一樣（生病）就不太好了」。

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