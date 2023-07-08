紐約洋基「邪惡帝國」的總帥托瑞（Joe Torre）本周在《紐約郵報》播客節目談論他與洋基的恩怨，他回憶2007年被球隊逼走，洋基給了他一個「無法接受的開價」。托瑞說：「公平一點地說，我想我們雙方都不懂得怎麼說再見。我當然很想留下，這是我的家鄉（紐約），我們很成功，但總有一日必須分手。」

「真正令我生氣的是在2007年球季之後，他們給我1年500萬美元合約，這當然是很高的薪水。但是我本來的薪水更高，對我而言是減薪，他們的合約另含激勵獎金，他們認為我需要動機來把球隊帶得更好，這非常侮辱人，我想是時候離去了。」

洋基砍了托瑞的一部分薪水，拿來做為激勵獎金，每在季後賽通過1輪就可追加100萬美元。如果洋基打進世界大賽，托瑞可領到全額800萬美元並且自動續約1年。

當年洋基隊內問題不少，除了禁藥未爆彈，球星薛菲爾德（Gary Sheffield）離隊後還指責托瑞種族歧視，有人提醒他吉特（Derek Jeter）也是有色人種，但薛菲爾德認為吉特「不夠黑」。種種麻煩加上洋基球團失去耐心，托瑞決定一走了之，繼任者為吉拉迪（Joe Girardi）。洋基2008年缺席季後賽，中斷1995年以來的連續季後賽紀錄，不過在2009年就摘得世界大賽冠軍了。2014年洋基與托瑞和解，宣布將他的6號球衣永久退役。托瑞現擔任大聯盟總裁特助。