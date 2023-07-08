高雄市長陳其邁親自開球。（楊舒婷攝）

高雄市政府警察局少年警察隊再度舉辦雄young盃「Defense 守一波青春」3對3籃球賽，報名隊伍超過100隊，希望藉由運動賽事讓青少年養成運動習慣、減少長時間使用3C產品及接觸網路上各類犯罪的機會。此次活動由鋼鐵女神雅典娜熱鬧開場，更由高雄市長陳其邁親自開球。

本次3對3籃球比賽參加對象為高中以及國中生，由同學自行組隊報名參加，總計有110隊、400多名選手參加比賽。為增加孩子們的犯罪預防意識，高雄市警察局除了延續去年發想有關防毒、防詐及網路安全的相關隊名活動，另外安排高雄鋼鐵人球星在現場與參賽隊伍進行犯罪預防宣導互動，針對兒少性隱私、性剝削、毒品、詐欺等青少年易觸法案件，藉由寓教於樂的方式讓青少年知悉。

陳其邁表示，賽事最主要重點是要讓年輕朋友有時間可以多到戶外運動，也可以宣傳毒品、詐騙等相關的治安問題，最後還是要提醒年輕朋友，放下3C手機，多到球場運動和走走。