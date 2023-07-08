拓荒者未免也太貪而無厭了吧！根據拓荒者隨隊記者芬特雷斯8日爆料，拓荒者希望能在利拉德的交易當中，至少可以獲得4個首輪選秀權，以及2名優質球員的誇張要價，如果拓荒者真的開出這種要價，熱火根本不可能滿足，只能找第三方，甚至第四方球隊介入交易。

其實拓荒者開出如此誇張的要價，除了擺明不想讓利拉德「得逞」加盟他心儀的熱火，也是想讓現在探詢利拉德交易籌碼的球隊望之卻步，畢竟利拉德去年夏天才續約兩年1.22億美元，他跟拓荒者之間合約要到2027年夏天才結束，拓荒者怎可能輕易放人。

不過今天同時謠傳，假如利拉德被交易到除了熱火以外的球隊，他很可能拒絕前往季前訓練營報到，代表假如除了熱火以外球隊搶到利拉德，很有可能只是搶到了「空氣」，只是利拉德如果真的這樣做了，外界恐怕也會給他相當負面的批評與謾罵。

前塞爾提克球員安托萬沃克卻在此時提出驚人想法，他認為塞爾提克應該拿出傑倫布朗跟拓荒者交換利拉德，「我肯定會考慮用布朗換利拉德，因為塔圖與利拉德都是得分好手，他們每晚都可以拿下30、40分，再找一些拼圖，你就有機會奪冠。」