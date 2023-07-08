中華電新任總經理林昭陽為國立臺灣科技大學電子工程研究所博士，逢甲大學資訊工程碩士。1987年進入中華電研究院的前身交通部電信研究所擔任研究員，在中華電服務超過36年，擔任過計畫主持人、處長、分公司副總經理、營運處總經理、電信研究院院長、分公司總經理以及執行副總等職務，資歷十分完整。也因為曾擔任新竹營運處總經理、企業客戶分公司副總經理、南區分公司總經理及總公司執行副總等高階主管職務，在電信工、業務及營運處在地經營上，也具備豐富經驗。林昭陽曾主導中華電內部營維運與帳務等大型資訊系統開發案，更於2010年擔任財政部「賦稅資訊系統整合再造」專案的系統開發團隊總負責人，如期完成政府部門最大型資訊系統更新案，開啟中華電除了電信本業外，進而成為國內系統整合商領導地位。林昭陽於2020年接任數據技術分公司總經理一職，並於2022年5月，順利將數據技術分公司轉型為資訊技術分公司，完成中華電組織轉型計畫的最後一塊拼圖，肩負起中華電未來在IDC、雲端、AI、物聯網、資安等市場佈局的重責大任。林昭陽目前也是中華電集團子公司資拓宏宇國際公司的董事長，帶領資拓宏宇於2022年創下全年營收及獲利攀登新高的紀錄，進一步往上市櫃的目標邁進。

另外，中華電近年來受到疫情影響以及企業數位轉型需求，「雲端服務」在全球市場蓬勃發展，成為企業關注焦點。林昭陽於今年初親自帶領資訊分公司一級主管考取雲端服務專業證照，就是希望藉由自己的親身示範，讓「上雲」成為組織內的共同語言與信念，齊心推動雲端業務。

未來中華電在董事長郭水義的經營三訣、事業三艦、技術三鑰的經營策略領導下，林昭陽將扮演策略執行者的角色，協調所屬分公司以及子公司齊心協力，持續強化電信網路與資訊系統之數位韌性與資安防護，持續提升服務品質，更期許將中華電信數位轉型、淨零轉型的經驗、服務與產品，積極輸出到國內外市場，發揮集團經營綜效。