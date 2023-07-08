【中天SUPER夜線】黃國昌農牧地"遭控炒地" 曖昧回應"遭3鐵證打臉"

前立法委員黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召7日16在凱達格蘭大道遊行，訴求司法正義與居住正義，未料，黃國昌遭爆名下有23筆土地，其中有1處被列為保護區用地已成停車場，引發爭議。黃國昌對此稱「不知情」，也遭時事評論員李正皓舉3例打臉。

《中天SUPER夜線》昨（7）日針對黃國昌名下房產及土地爭議進行討論。中天主播簡至豪提到，黃國昌名下有23筆土地，共2104坪，可稱為土地小富翁。而這些土地中，位在汐止一塊畸零地，應是農牧用地用來種菜，未料這塊地卻舖上柏油，「種菜變種車，變成停車場」。簡至豪也貼出4張照片，顯示從2009年、2014年、2018年以及2022年間，這塊土地的變化，值得注意的是，2018年時，這塊地多了停車場會出現的柵欄，到了2022年，該處更是停了不少車。簡志豪質疑，這塊地在新北市政府資料中已變為保護區，「保護區可以用來當作停車場出租嗎？」

針對上述事件，黃國昌稱不清楚土地承租人有沒有將土地作為收費停車場，而租客也表示黃國昌不知情，並強調黃租土地給他也有繳稅，關黃什麼事。

黃國昌這番說法引發議論，時事評論員李正皓舉三例打臉，包括一、該停車場距離黃國昌住家僅180公尺，近5年沒有看過使用狀況？二、此處是黃國昌每天上班必經之地，不知道保護地被違法改建成停車場？三、黃國昌家頂樓窗戶外，就有很高機率直接看到停車場的使用情形。

此外，台北市議員徐巧芯也表示，黃國昌的說法大家會不會買單，這是他要努力跟大家解釋的地方，不過徐巧芯強調，停車場是黃國昌租給別人的，但身為房東，有沒有義務要去了解，租給別人後他們都做什麼？徐巧芯認為，這個停車場離黃國昌家不遠，沒搞清楚該土地是在做什麼或有沒有收費，「這個乍聽之下我覺得有點說不過去」。