一名20歲男子某天因嚴重胃痛、尖叫一聲後在地上滾，而被送急診，檢查確認為胃穿孔。醫師詢問後得知，男子是老菸槍，飲食不正常，且胃痛時就吃止痛藥。醫師表示，一般而言，止痛藥會損傷胃黏膜，嚴重可致胃穿孔，導致胃酸流至腹腔，會使人感到劇痛。民眾胃痛時應吃蒸蛋等較易吸收的食物，此時不可大吃大喝，以免造成胃更大的負擔。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》中表示，上述男子某天在辦公室突然一聲尖叫後痛到在地上打滾，被送至急診室，經診斷為胃穿孔。男子是個老菸槍，因從事業務工作，工作繁忙、飲食不正常，餓久了後就會暴飲暴食。更嚴重的是，男子胃痛時就吃止痛藥來抑制痛感。

他表示，一般含類固醇、NSAID的止痛藥會嚴重損傷胃黏膜，使之越來越薄，一旦胃穿孔，酸度如鹽酸的胃酸進入腹腔、影響其他器官，會使人感到劇痛。

陳榮堅並說明，胃發炎、胃潰瘍本身並不會讓人感覺疼痛，而是造成胃痙攣後，使人腹痛，民眾若感到胃痛時，這時切忌吃止痛藥，或是大吃大喝，因為前者會加劇胃黏膜受損，後者會增加胃部負擔，「而是應該吃一些較易吸收的食物，例如蒸蛋、牛奶等保護胃黏膜。」

陳榮堅表示，避免胃發炎、潰瘍的方式有5種，包括少服用止痛藥(含NSAID 類固醇成分)、戒菸酒、避免飲食不規律、若有幽門桿菌務必要治療、可吃秋葵與山藥。

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