動感天后「CoCo」李玟5日殞落，享年48歲，消息震驚演藝圈，資深女星譚艾珍的女兒歐陽靖，在臉書哀悼李玟並淺談憂鬱症，其中一句話卻引發爭議，事隔一日歐陽靖發文道歉，承認自己的用字情緒化。

李玟生前人緣佳，蔡依林、王力宏、舒淇、艾怡良、林俊傑、S.H.E、許瑋甯、陶喆、鄧紫棋、吳慷仁等人得知噩耗後，紛紛發文緬懷，曾是重度憂鬱症患者的歐陽靖，也發表「抗壓性高的人才是憂鬱症的高危險群」貼文，她認為李玟太完美，即使生病，最後依舊在鼓勵別人，不捨48歲就香消玉殞，呼籲大家要多關心抗壓性高、善良又總是堆滿笑臉的人，「而不是關心那種憤世嫉俗、充滿負能量又一天到晚哀哀叫的（那種請放生他，他不會有事）」。

不過，許多網友都不認同歐陽靖的二分法方式，批評：「我覺得這種事情真的無法以一概全」、「妳自己以前也很愛唉唉叫⋯⋯⋯」、「拜託不要自以為的誤導別人」、「為什麼要貶低每天哀哀叫的人去抬高情緒內斂的人呢？」、「可是我有朋友負能量極高一天到晚唉唉叫，她是真的憂鬱症才這樣啊！而且不只一個」。

事隔一日，歐陽靖修改爭議字句並發文認錯：「對於我使用情緒性用詞造成的爭議感到抱歉，對不起。」但她強調若試圖搶救需要幫助的人，對方卻想把你一起拉下去，你放手而他沉，不須內疚。今（8日）早上歐陽靖解釋每次PO文有爭議就道歉的原因，「我說過了，那是因為我不想要因為自己的失誤造成任何人的負面情緒。我自己曾歷經人生中最黑暗的負面情緒，我知道那有多痛苦；如果一個道歉能讓人沒那麼生氣難過，我很樂意去做。」

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