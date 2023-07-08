俄羅斯侵略烏克蘭近一年半，美國今天宣布將首度提供集束彈藥給正在反攻行動中鏖戰的烏克蘭軍隊。但這種彈藥內的小型炸彈若未完全爆炸，將構成危險，因此人權團體激烈批評。

美方則表示，已收到烏克蘭方面的保證，烏方會將平民遭受的風險程度降到最低，包括不在人口稠密區使用這種彈藥。

目前全球已逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量小型炸彈，造成大範圍殺傷效果。如果小型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性。

法新社報導，美國總統拜登告訴美國有線電視新聞網（CNN），提供集束彈藥的決定「非常艱難」，但烏軍的「彈藥正在告罄」。

拜登說：「他們現在要是拿不到武器去阻止俄羅斯人，不讓他們擋住烏軍在這些地區的攻勢，他們手上就沒有武器了。我認為他們需要（這些武器）。」

五角大廈在聲明中表示，今天宣布的新軍援計畫，包含「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM，即集束彈藥）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）很快就在推特（Twitter）為這筆烏國急需的援助向美方致謝，他寫道：「烏克蘭防禦力擴大，將為我們收復失土和進一步邁向和平提供新的工具。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談到這項決定時說：「如果因為烏克蘭沒有足夠火力，使得俄軍和戰車輾壓烏軍陣地，奪取更多烏國領土，征服更多烏國平民，平民會面臨巨大的傷害風險。」

蘇利文說，烏克蘭政府「提供了書面保證，會非常謹慎地使用這些武器」，而且烏國政府「有充分理由將平民遭受的風險降到最低，因為那是他們的公民」。

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）補充說，烏克蘭保證不會在平民聚集的地區使用集束彈藥，也會記錄使用地點，以利戰後清除未爆彈。

卡爾還說，美國不會提供故障率超過2.35%的集束彈藥；相較之下，俄羅斯在烏克蘭使用的集束彈藥故障率高達3到4成。

不過，人權團體強烈反對美國提供集束彈藥給烏克蘭。

「人權觀察」（Human Rights Watch）說，這些武器勢必會讓平民陷入長期折磨；「國際特赦組織」（Amnesty International）認為，廣泛使用集束彈藥很可能奪走更多平民性命，因為這種武器的殺傷力不分敵我，即使在戰後很長一段時間也會對平民構成嚴重威脅，「任何國家在任何情況下運交和使用這種彈藥，都不符合國際法」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也持反對意見，一名發言人說，古特瑞斯「不希望戰場上繼續使用集束彈藥」。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）