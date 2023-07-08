許多民眾喜歡到美式賣場好市多（Costco）採買，也會在臉書社團交流商品資訊，一名女網友昨貼出賣場販售的「美國長米」，直呼「此生買過最難吃的米」，一大包也不知道該如何處理。這篇發文引起許多討論，大多人都說「台灣米隨便也比這個好吃吧」、「米就相信台灣自己的吧，世界級水準！」也有網友認為「外國通常吃長米，只能說你吃不習慣，還有米飯用途不同。」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團貼出「科克蘭11.35公斤營養強化美國長米」的照片，發文寫下「很久沒有買過這麼難吃的米了，應該說此生買過最難吃的米，又乾又粉，完全沒有米飯的香氣，而且米蟲很多。」

原PO無奈表示「重點還超大一包，吃了幾個月還是吃不完，雖然覺得很浪費，但還是買回平常吃的米。」

許多網友看了都說，「身為一個台灣人，台灣米隨便也比這個好吃吧？就算想吃舶來米，也應該是選日本米吧」、「台灣米又新鮮又好吃」、「台灣米超好吃，為何要想不開呢」、「米就相信台灣自己的吧，世界級水準！」

也有內行網友表示「長米含水程度跟台灣米不一樣，煮米水量也要調整，真吃不習慣就做炒飯」、「可以試試看做成炒飯，泰國米那種弄成炒飯都蠻好吃的」、「其實是適合不同的料理方式啦，如果是一般台灣飲食習慣的確是不搭。」