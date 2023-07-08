白飯要好吃又營養有技巧，台大生物產業學系老師洪泰雄分享，洗米的時候水洗1到2次就好，免得把淀粉質洗掉，導致營養流失，此外，他也建議煮飯可加入適量的植物油，讓米飯更鬆散、口感更好，也可保留飯食的營養成分。吃不完的米飯要保存別放電鍋裡，應該要找容器裝起來冰冰箱，以免炎熱天氣使細菌滋生。

洪泰雄近日在臉書上分享，台灣人每天可能都會吃白飯，但要煮出好吃又營養的飯，需要注意一些小技巧，不同的米需要不同的水量和煮飯時間，一般來說飯和水的比例是1：1.5，但不同米種可能需要調整水量，另外煮飯的時候不要常常開蓋檢查，而且每次煮飯不要煮太多，以免吃不完冰冰箱保存，放太久恐變質。

洪泰雄表示，煮飯時在鍋中加入適量的植物油或橄欖油，可增加口感和飽腹感，因為油可防止米粒黏在一起，使飯更鬆散好吃，同時還能保留飯食的營養成分。不過要記住別加入過量的油，否則可能導致攝取過多熱量，對身體健康不利。

洪泰雄指出，洗米的時候也有小技巧，洗米的時候用清水洗1到2次即可，過度清洗可能會導致米飯中豐富的淀粉質被洗掉，使得米飯營養流失。

洪泰雄也說，保存米飯的方式也要注意，煮好飯以後，將要吃的部分裝好，剩餘的米飯不要放在電鍋中保存降溫，應該裝起來放冰箱保存，以免天氣熱孳生細菌。而保存容器最好選擇密封性好且耐熱的容器，例如玻璃或不銹鋼盒。