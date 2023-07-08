囤房稅2.0拍板，非自住房屋稅率調升至最高4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。財政部披露囤房前三大縣市，其中新北7.3萬人居首位有點意外，排名2、3為台中近6.4萬人、高雄5.7萬人，第4為天龍國的台北5.5萬人。

新版囤房稅把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，且非自住稅率從現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅，合計約36萬戶房屋稅負將增加。

據財政部房屋稅資料統計，各縣市持有非自住住宅的人數，以新北將近7.3萬人最多，其次為台中近6.4萬人，第3名為高雄5.7萬人，第4、5名分別為台北5.5萬人、台南近4萬人。

囤房縣市6~10名如下：桃園市3.7萬人；屏東縣3.3萬人；嘉義縣2.7萬人；南投縣2.5萬人；彰化縣近2萬人。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，目前房屋稅制可以讓跨縣市的囤房族，將房產分散在不同縣市來降低稅負，但採「全國歸戶」後，跨縣市持有的節稅效果大打折扣。

陳定中指出，持有非自住住宅最高三縣市僅新北市尚未實施囤房稅，因此新政若推行，新北受到的政策衝擊，將比其他縣市鮮明。他研判，市場因應囤房重稅，未來包租公、置產多屋族可能出現「捨新屋買中古屋、捨小房買大房、以買房代租屋」三項新變化。