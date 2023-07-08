受惠於美系客戶新機開始小量出貨，玉晶光6月合併營收為11.56億元，月增56.96%，年增0.39%，為今年1月以來單月新高，累計第2季合併營收為26.67億元，季減19.85%。
玉晶光今年上半年合併營收為59.94億元，年減4.18%；玉晶光表示，第3季進入傳統旺季，如果客戶需求不變及工廠生產順利，營收應該會繼續往上，但最終結果還是要看實際的拉貨情形。
玉晶光(3406)6月合併營收11.56億元，較上月增加56.96%，為今年1月以來單月新高，玉晶光表示，第3季進入傳統旺季，如果客戶需求不變及工廠生產順利，營收應該會繼續往上，但最終結果還是要看實際的拉貨情形。
受惠於美系客戶新機開始小量出貨，玉晶光6月合併營收為11.56億元，月增56.96%，年增0.39%，為今年1月以來單月新高，累計第2季合併營收為26.67億元，季減19.85%。
玉晶光今年上半年合併營收為59.94億元，年減4.18%；玉晶光表示，第3季進入傳統旺季，如果客戶需求不變及工廠生產順利，營收應該會繼續往上，但最終結果還是要看實際的拉貨情形。
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