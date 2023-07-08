民眾發現34隻鴿子遭慘無人道剪羽行徑，後被遺棄於橋墩底。（圖 / 江和樹提供）

台中市大里區內新橋下日前發現34隻鴿子遭剪羽、斷腳遺棄，經台中市議員江和樹通報台中市動保處前往救援，全數帶回安置。經警方與動保處展開調查，逮捕詹姓男子到案，詹嫌稱為避免鴿子亂飛才剪羽，因行為已觸犯動保法，訊後函請台中地檢署偵辦。

涉案詹嫌剪羽工具。（圖 / 警方提供）

（圖 / 警方提供）

34隻鴿子被剪斷單邊羽翼並被遺棄於台中大里內新橋下，部分鴿子甚至連腳也被剪斷。（圖 / 江和樹提供）

據悉，現場34隻鴿子皆遭到剪羽，其中2隻腳受傷，動保處已全數帶回收容安置。台中市政府警察局霧峰分局8日表示，經攜手動保處調查，查出涉嫌人為詹姓男子。詹嫌因之前送給朋友的鴿子遭到退還，但他現居公寓，無處餵養，才找到河堤下方的空地餵養。

針對剪羽毛的部分，詹嫌表示，係避免鴿子亂飛，讓鴿子習慣固定在該處生活，待幾個月新生羽毛後亦不會返回原住處。警方表示，由於剪鴿子羽毛的行為已觸犯動保法，訊後函請台中地檢署偵辦。另斷腳部分有待獸醫釐清是否人為造成。

霧峰警分局分局長陳祥麟呼籲，故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依《動物保護法》第25條第1項第1款，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。另，飼主棄養動物行為，亦可依《動物保護法》第29條第1項第1款，最高處15萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

台中市議員江和樹日前接獲民眾通報，大里區內新橋下發現34隻鴿子遭剪羽、斷腳遺棄，現場滿地羽毛。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

江和樹服務處日前接獲民眾通報動物救援，前往內新橋下查看，發現約有30多隻鴿子聚集，都無法飛行只能不斷逃跑，通報動保處前往救援。江和樹7日上午隨同動保處前往瞭解救援情形，發現遭遺棄的鴿子遭到剪羽、斷腳，實在慘不忍睹。

他表示，目睹鴿子遭到不人道的惡劣對待，令人不捨。被剪羽、斷腳的白鴿無法飛行，「根本是丟著等死」，要求相關局處嚴查嚴辦，遏止虐待動物惡行再度發生。