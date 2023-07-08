民進黨立委高嘉瑜指出，稅率4.8％不痛不癢，差別稅率應中央制定。（摘自高嘉瑜粉絲專頁）

民進黨趕在716居住正義遊行前推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，將非自住稅率調整至最高4.8％，卻遭批評是無效政策，根本是為了選舉，民進黨立委高嘉瑜指出，稅率4.8％不痛不癢，差別稅率應中央制定。她認為，居住正義不分朝野黨派，中央與財政部此次也應認真評估各種修法方案與機制。

高嘉瑜表示，過去質詢她就曾表示高房價一大原因出自部分地方政府長期行政怠惰，不願實施囤房稅差別稅率，而此次財政部祭出的囤房稅2.0方案，不僅改採全國歸戶，更強制各地方政府「必須」訂定差別稅率，且採累進課徵，至少可有效避免上述地方政府完全不作為的情形。

高嘉瑜指出，但不足的地方是此次方案最高僅4.8％的稅率仍屬過低，且對於「多屋跨縣市者，竟仍允許自行選擇申報縣市」，想當然囤房大戶都會選擇低稅率的縣市申報，如此便是將問題又丟給地方政府。

高嘉瑜表示，囤房稅存在各種不同的法制設計，過去也曾提出囤房稅修正動議，並要求「訂定最高10％的累進稅率、及差別稅率改由中央立法制定」；她認為，居住正義不分朝野黨派，中央與財政部此次也應認真評估各種修法方案與機制，擬出對台灣民眾最有幫助的版本。