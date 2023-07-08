天后李玟（CoCo）12年前和身家90億的富豪Bruce（樂裕民）舉行世紀婚禮，傳聞當年在香港砸了約6億台幣舉行結婚儀式和婚宴，還邀來國際級歌手Bruno Mars（火星人布魯諾）在婚禮獻唱。但大陸媒體報導，指當年的6億婚禮全由女方出錢，Bruce富豪的身分存有疑慮。

據《鳳凰網娛樂》報導，Bruce的全名是Bruce Philip Rockowitz，在中國香港企業利標品牌有限公司擔任行政總裁，據「企查查」APP顯示，利標品牌有限公司2014年5月成立，兩個月後在香港上市，股東有經綸控股有限公司、馮國綸、Step Dragon Enterprise Limited、Golden Step Limited，並未見到Bruce的名字。

大陸媒體挖出李玟老公Bruce背景。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

此外，在APP中可見，該公司負責營運的代表人是馮國綸，在2018到2020年期間，公司資產和利潤逐步減少，最後在去年7月退市，從Bruce的姓名中另外查到他和博彩企業永利澳門有限公司有關聯，持股比例約0.01%。先前媒體報導，Bruce大學時從佛蒙特大學輟學，轉往香港發展，成為網球教練，並因此結識上流社會的朋友，與李嘉誠的兒子李澤楷、「蘭桂坊之父」盛智文有好交情。

Bruce持有博彩企業永利澳門有限公司的股份。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

Bruce事業最鼎盛時期，不僅是CEO，還是9家公司董事，兩度入選世界50大CEO。如今傳出工作背景成謎，八卦版網友回應：「我是覺得看看就好」、「西方人婚禮本來就女方出錢的」、「李玟有40億台幣比較有錢欸」、「重要嗎？她的錢愛怎麼花就怎麼花啊」，而對此，當事人暫未回應，不知大陸報導傳言真偽。

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