前台南市議長郭信良遭檢舉在安南區佃西自辦重劃區案中，涉以土地重劃為由，與佃西里長高進見向工程顧問公司收賄及藉勢勒索千餘萬元，台南地院7日晚間裁定2人羈押禁見。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，全案並無公務人員因郭信良介入而改變決策，「我就問，這跟正副議長賄選涉及恐嚇，改變議員投票行為，哪個嚴重？」質疑郭遭收押並不合理。

蔡育輝說，民代也是廣義的公務人員，如果郭信良有因為藉著議長職務施壓市府公務人員，使得公務人員改變既定決策，跟郭與高姓里長藉勢藉端向私人索賄，兩種情況是截然不同的。

他說，全案並沒有公務人員交保，都只是被傳喚當證人，顯見公務人員均依法行政，郭信良所犯的是藉由議長身分藉勢藉端侵犯私人財物，他說，相比議長賄選涉及恐嚇，改變議員投票行為，哪個嚴重？

至於郭信良遭收押被各界解讀恐將衝擊其政治夥伴陳亭妃尋求市長之路的布局，他則認為，短時間會有影響，但影響應不至於太大。

他分析，陳亭妃在地方耕耘許久且勤走基層、服務扎實，在地方上的風評向來不錯，不管山區、海邊都看得到她，地方多肯定她很有心、用心在為未來市長之路鋪路。他也說，長期以來合作關係密切、政治上無法分割，但選民應該能感受得到「郭、陳是完全不一樣的人」。