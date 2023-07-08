據澎湃新聞引述據廣期所網站7月7日消息，中國證監會近日同意廣州期貨交易所（下稱廣期所）碳酸鋰期貨及期權註冊，要求廣期所做好各項準備工作，保障碳酸鋰期貨及期權的平穩推出和穩健運行。目前，在碳酸鋰下游應用中，鋰電池正極材料佔據主導地位，其中，新能源汽車動力電池在碳酸鋰下游消費佔比達60％，因此碳酸鋰也被稱為「白色石油」。

據瞭解，碳酸鋰是鋰行業中具有重要地位的鋰鹽產品，下游應用廣泛。作為鋰電產業核心原材料，碳酸鋰主要運用於新能源汽車和儲能等領域；同時，在工業領域，碳酸鋰可作為陶瓷、玻璃、電解鋁、制冷劑、光通訊、稀土電解的添加劑等；此外，碳酸鋰還應用於醫藥等其他領域。

報導稱，中國是全球最大的碳酸鋰生產國和消費國，2022年產量和表觀消費量分別達到37.9萬噸和50.5萬噸，全球佔比63％和81％。以2022年均價48.24萬元（人民幣，下同）／噸計，中國碳酸鋰消費市場規模約2436億元。隨著碳酸鋰期貨及期權的上市，廣期所將為新能源汽車行業以及儲能領域的發展貢獻期貨力量。

廣期所表示，廣期所將按中國證監會要求，穩步推進碳酸鋰期貨及期權各項上市準備工作，確保碳酸鋰期貨及期權平穩上市和穩健運行。碳酸鋰期貨及期權上市後，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為我國新能源產業健康發展、不斷提升國際競爭力發揮積極作用。

同日，廣期所還發佈了《關於徵集碳酸鋰期權做市商的通知》、《關於徵集碳酸鋰期貨指定交割庫的通知》、《關於徵集碳酸鋰期貨指定質檢機構的通知》。

在《關於徵集碳酸鋰期權做市商的通知》中，廣期所表示，為保障碳酸鋰期權市場平穩起步、高質量發展，現徵集碳酸鋰期權做市商。申請碳酸鋰期權做市商資格，應當具備下列條件：

（一）淨資產不低於人民幣5000萬元或等值外幣；（二）具有專門機構和人員負責做市，做市人員應當熟悉相關法律法規和交易所業務規則；（三）具有健全的做市實施方案、內部控制制度和風險管理制度；（四）最近三年無重大違法違規記錄；（五）具備穩定、可靠的做市技術系統；（六）具有廣期所認可的交易、做市或者仿真交易做市經驗；（七）中國證券監督管理委員會及廣期所規定的其他條件。

在《關於徵集碳酸鋰期貨指定交割庫的通知》中，廣期所表示，為做好碳酸鋰期貨上市準備，現公開徵集碳酸鋰期貨指定交割庫，碳酸鋰期貨指定交割庫包括交割倉庫和交割廠庫，徵集範圍包括江西省、四川省、青海省、湖南省、湖北省、江蘇省、福建省、廣東省、上海市區域內的現貨企業法人。

此外，為提高期貨從業人員對碳酸鋰期貨的認識，廣期所在7月6日-14日，分別與廣東證券期貨業協會、深圳市期貨業協會、上海市期貨同業公會、北京期貨商會、四川省證券期貨業協會合作開展碳酸鋰期貨和期權上市專項培訓。

防止碳酸鋰價格的暴漲暴跌

此前的6月14日，廣期所即發佈公告表示，正在穩步推進碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權研發工作，研究制定了《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約》（徵求意見稿）、《廣州期貨交易所碳酸鋰期權合約》（徵求意見稿）和《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權業務細則》（徵求意見稿）。

其中，碳酸鋰期貨合約徵求意見稿中表示，碳酸鋰期貨交易最小變動價位50元／噸，漲跌停板幅度為上一交易日結算價±4％，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6％；最低交易保證金為合約價值的5％。交易細節上，碳酸鋰期貨合約的交易指令每次最大下單數量為1000手，每次最小下單數量為1手。

值得注意的是，廣期所相關合約明確，碳酸鋰期貨合約的交易單位為1噸／手。一些業內人士表示，以噸為單位的交易規定，將在一定程度上限制散戶投機者的進入，提高碳酸鋰期貨的資金准入門檻。

報導稱，中國近2年來碳酸鋰價格可謂大起大落，在一定程度上損害了行業的平穩健康發展。

2021年初，中國的碳酸鋰市場價格大約在每噸5萬至6萬元。進入2021年下半年，碳酸鋰價格一路上漲，2022年年內一度突破60萬元每噸，漲幅超過10倍。進入2023年，碳酸鋰價格斷崖式下跌，4月中旬電池級碳酸鋰價格跌至約18萬元／噸，而後價格開始回升，目前碳酸鋰價格區間約為30萬至32萬元／噸。

在一些業內人士看來，期貨、期權交易對於穩定大宗貨物交易價格有不可替代的作用。買賣雙方通過期貨、期權交易進行套期保值鎖定關鍵原材料的交易價格，可以有效規避價格波動的影響。同時買方還可以通過期貨市場建立虛擬庫存，既可以規避原材料價格波動的影響，還可以減輕提前購入原材料的資金壓力。

同時期貨、期權交易系統是一個公開透明的報價系統，可以改變現有碳酸鋰報價不透明的狀態，有利於電池產業上下游建立合理的價格預期。

此外，廣期所的碳酸鋰期貨明確以碳酸鋰實物為交割對象，據瞭解，目前已有江特電機、永興材料、盛新鋰能、贛鋒鋰業等碳酸鋰生產商發佈公告，申請成為廣期所碳酸鋰期貨交割廠庫。