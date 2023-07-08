中國人民銀行宣布，對騰訊集團旗下的第三方支付平台財付通支付科技有限公司，處於行政處罰及沒收違法所得，合共約30億元人民幣（以下皆同），指財付通違法行為類型共有11項，同時對時任財付通4名高層罰款最多120萬元。

騰訊在港交所發布公告，指公司相信金融監管部門的工作重點將轉入常態化監管，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，並支持、鼓勵平台企業持續提升金融普惠性。騰訊認為，大陸央行的罰款決定對集團整體的經營和財務狀況沒有任何重大不利影響。