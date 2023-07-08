現代人幾乎都用咖啡提神，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，咖啡可增加專注力、抗疲勞，但也有影響睡眠等副作用，民眾每天咖啡因的攝取量不要超過300毫克，相當於3杯中杯的咖啡。此外，若出現心跳過快、胃痛等6症狀，就是咖啡喝太多的警訊。

黃軒在其臉書粉專上表示，非常多的研究指出，由於咖啡含有中樞神經興奮劑咖啡因，可刺激人的交感神經、增加專注力並抗疲勞，且其他研究顯示，咖啡可提升基礎代謝率、增加自噬作用、預防失智。

但黃軒也提醒，喝咖啡有一些可能的副作用，例如影響睡眠、刺激胃酸分泌、提高血壓、造成腎上腺疲勞，因此，民眾喝咖啡要適量，不要過量或過於頻繁，一般建議每天的咖啡因攝取量，不要超過300毫克，相當於約3杯中杯的咖啡。

至於如何知道自己過量飲用咖啡，黃軒表示，若發現有6種症狀則是咖啡喝太多的警訊。1. 心跳過快或不規則；2. 焦慮或緊張；3. 失眠或睡眠品質差；4 胃痛或胃食道逆流；5 頭痛或頭暈；6尿頻或排便困難。他表示，此時，人應該要減少或停止喝咖啡，必要時尋求醫生協助。